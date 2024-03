„Schenken mit Sinn“: Hühner fürs Osternest

Wie sinnvolles Schenken bei der Caritas funktioniert

Die Osteraktion der Caritas steht heuer unter dem Motto „Ich wollt ich wär ein Huhn...“. - Foto: © Caritas/Yuan Anh Dang

Geschenke auch online verfügbar

„Mit so einem Geschenk bereiten sie Menschen hier, und auch Menschen, die tausende Kilometer weiter entfernt leben, eine Freude“, wirbt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer für die sinnvollen Geschenke der Caritas , die dabei helfen sollen, Not im Land, aber auch außerhalb zu lindern.Die sinnvollen Geschenke der Caritas funktionieren so, dass sie gleich mehrfach Freude bereiten: den Schenkenden, den Beschenkten und den eigentlichen Nutznießern in Afrika, Südamerika, Serbien und auch hier in Südtirol.Menschen in Not bekommen über diese sinnvollen Geschenke die Unterstützung, die sie brauchen, um schwierige Situationen zu überstehen: Die einen Schulkost oder Schulbücher, die anderen Obstbäume oder Saatgut, andere wiederum ein warmes Bett für die Nacht, ein Vorsorgepaket für die Familie und in Afrika eben auch eine kleine Hühnerschar für täglich frische Eier.„Gerade das Osterfest ist eine gute Gelegenheit, beim Schenken auch an jene zu denken, denen es nicht so gut geht“, sagt Sandra D’Onofrio vom Caritas-Dienst für Internationale Zusammenarbeit, welche diese besonderen Geschenk-Projekte koordiniert.Alle 17 sinnvollen Geschenke der Caritas können auch auf der Caritas-Webseite bestellt und einem Freund, einem Verwandten oder Geschäftspartner gewidmet werden.Für jedes Geschenk erhält der Schenkende in einem Mail eine personalisierte Geschenkurkunde und ein Geschenkpäckchen, das mit einer persönlichen Widmung versehen werden kann. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder per Banküberweisung, informiert Caritas . Das eigentliche Geschenk gibt die Caritas dann über ihre verschiedenen Hilfsprojekte an Bedürftige weiter.Wer keinen Internetzugang hat, kann sein Geschenk auch in den Caritas-Büros in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck bestellen.