Schüler rocken für den guten Zweck

Angeführt von Matheprofessor Leo Walder, der am Bass den Bandleader gibt, arbeiten die über ein Casting ausgewählten Bandmitglieder ein Jahr lang auf den von Musikern wie Fans sehnsüchtig erwarteten Moment im Mai hin, an dem Elmar Streitberger für die Fränzi-Rocker seinen legendären Keller öffnet.Am vergangenen Samstag hatte das Warten dann (zumindest für dieses Jahr) ein Ende: Die zahlreich erschienenen Konzertgäste, unter denen auch mehrere Professoren der Schule gesichtet wurden, tanzten und sangen zu Hits wie „Zitti e buoni“ von Maneskin oder Klassikern wie „Smells like teen spirit“ von Nirvana fast 3 Stunden lang, was das Zeug hielt. Und natürlich durften auch spontane Gastauftritte ehemaliger Bandmitglieder nicht fehlen, die es sich nicht nehmen ließen zu zeigen, dass sie seit ihrer Matura bei den „Fränzi“ (zumindest in musikalischer Hinsicht) nichts verlernt haben.Traditionellerweise spendet die Fränzi-Rockband den Reinerlös aus den eingegangenen Spenden einem guten Zweck. Dieses Jahr darf sich die Initiative „Dormizil“ über eine Unterstützung von 1000 Euro freuen.Doch damit ist für dieses Jahr noch nicht Schluss: Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Abend des 15. Juni eine Wiederholung des Konzerts – dieses Mal im Sudwerk des Bozner „Batzenhäusl“.