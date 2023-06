Wenn Wuffi leidet: So schützen Sie Ihre Haustiere vor der Hitze

Renate Hofmann

Renate Hofmann: Ich weiß, dass sich Hundepfoten bei langen Spaziergängen auf Asphalt verletzen können. Auch Katzenpfoten, die über eine heiße Herdplatte gelaufen sind, habe ich schon behandelt. Aber Hundepfoten, die sich auf dem Asphalt verbrannt haben, sind mir noch nie untergekommen. Dafür ist es bei uns wohl zu kühl.Hofmann: Wir mussten mehrmals Hunde behandeln, die im Auto vergessen wurden und total überhitzt waren. Ansonsten fällt mir nichts ein.Hofmann: Wichtig ist, nur in den frühen Morgenstunden und abends mit dem Hund Gassi zu gehen. Die meisten Hunde wollen bei so warmen Tagen auch gar nicht raus, sondern liegen lieber auf einen kühlen Fliesenboden in der Wohnung. Man kann auch das Fell der Hunde kürzen, wenn man das möchte. Das macht es gleich besser.Hofmann: Vor allem Hunde mit kurzen Nasen wie zum Beispiel der Boxer oder die französische Bulldogge haben im Sommer große Probleme beim Atmen. Für die sind die heißen Tage gefährlich, weil sie eine richtige Atemnot bekommen können. Aber auch Hasen und Kaninchen sind sehr hitzeempfindlich. Katzen hingegen vertragen die Hitze recht gut.