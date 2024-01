Südtirol erwacht in Weiß – Seltenes Phänomen: Blitzeis auf Straßen

Spiegelglatte Fahrbahnen

Die Freiwillige Feuerwehr Franzensfeste sicherte in der Nacht Straßen ab. - Foto: © FFW Franzensfeste

So geht es mit dem Wetter weiter

Der Winter meldet sich zurück: Nach dem Sonnenschein der vergangenen Tage hat es in der Nacht auf Donnerstag in weiten Teilen Südtirols bis in die Tallagen hinunter geschneit.„In der Nacht gab es zunächst stellenweise gefrierenden Regen, danach verbreitet leichten bis mäßigen Schneefall bis in die Täler. Das Land erwacht heute wieder in weiß. Von angezuckert in Bozen, über 5 Zentimeter in Brixen, 10 Zentimeter in Bruneck bis hin zu 15 Zentimetern in Abtei“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Schneefallgrenze sank bis auf 200 Meter Meereshöhe.In den sozialen Medien warnten Feuerwehren noch am Mittwochabend vor Blitzeis und Eisregen: Ein Phänomen, bei dem herabfallender Regen auf dem kalten Boden unmittelbar zu Eis gefriert. Dies sorgte in der Nacht für rutschige Fahrbahnen.So rückte etwa die Freiwillige Feuerwehr Franzensfeste gegen 23.30 Uhr aus, um die SS12 auf dem gesamten Gemeindegebiet abzusichern und Autofahrer bis zum Eintreffen des Straßendienstes auf das Gefahrenpotenzial hinzuweisen.Glücklicherweise kam es trotz der glatten Fahrbahnen zu keinen Unfällen.Am Donnerstag wechseln sich dichtere Wolken und sonnige Abschnitte ab. Am Abend nimmt die Bewölkung zu und in der Nacht schneit es gebietsweise wieder etwas. Die Temperaturen steigen in den Haupttälern tagsüber auf 4 bis 7 Grad Celsius.Am Freitag überwiegen zunächst die Wolken und vor allem auf den Bergen schneit es zeiwteise noch leicht. Am Nachmittag lockern die Wolken auf. Es weht teils kalter Nordwind. Am Samstag scheint im ganzen Land die Sonne, der Himmel ist wolkenlos. Die Temperaturen sind winterlich.