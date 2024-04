Südtiroler Popschlager-Duo mit smago! Award ausgezeichnet

Der smago! Award Österreich und Südtirol ging am gestrigen Donnerstagabend in der Hohenhaus Tenne in Schladming über die Bühne. Dabei zeichnete das Musikmagazin „SchlagerMAGazin Online“ die Top-Stars der deutschen Musikszene aus und feierte gleichzeitig sein 25. Jubiläum.Unter den Preisträgern findet sich auch ein Musikact aus Südtirol: Das Duo „Sunrise“ – Arnold Adler und Florian Wieser – konnte die Trophäe „Erfolgreichstes Popschlager-Duo aus Südtirol“ für sich verbuchen. „Immer mehr wird die harte Arbeit und unsere authentische Art belohnt“, freut sich das Duo über die Auszeichnung Die Prämierung am gestrigen Arbeit war für „Sunrise“ die Krönung in einem Jahr voller Highlights: 2023 war das Duo als Support Act bei der großen Andrea Berg Open Air-Tour dabei. Vor tausenden Fans konnten Arno Adler und Florian Wieser bei diesen Events in ganz Deutschland glänzen und neben Andrea Berg, Beatrice Egli, Melissa Naschenweng, Vanessa Mai und Eric Philippi auf der Bühne stehen.Ihre Songs sind mittlerweile ein fester Bestandteil in den Radiostationen und Diskotheken im deutschen Sprachraum.