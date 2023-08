Von Ibiza auf die Seiser Alm: Chiara Ferragni urlaubt erneut in Südtirol

Auch eine Kutschenfahrt durfte nicht fehlen. - Foto: © Chiara Ferragni/Instagram

Die 3 Ferragni-Schwestern bei einem Skiausflug auf der Seiser Alm im Dezember 2022. - Foto: © Chiara Ferragni/Instagram

„Kulissenwechsel“ schreibt Chiara Ferragni unter ihrem neuen Post, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Fedez und ihren 2 Kindern Leo und Vittoria vor der herrlichen Berglandschaft auf der Seiser Alm zu sehen ist. Noch vor wenigen Tagen postete die weltberühmte Influencerin täglich Fotos aus Ibiza und Formentera in Spanien. Nun gönnen sich die Ferragnis ein paar Tage Auszeit auf der Seiser Alm.Die Familie Ferragni ist am Donnerstag im Hotel Alpina Dolomites angekommen. Dort urlaubt die Influencerin mit ihrer Familie mindestens einmal pro Jahr. Denn eines ist klar: Die italienische Modeikone liebt Südtirol, ganz besonders die Seiser Alm. Auch in den Kommentaren ihres aktuellsten Posts schreibt Ferragni, dass die Seiser Alm ein ganz besonderer Ort für sie ist, denn hier hat sie als Kind das Skifahren gelernt.Tagsüber war Chiara mit einem pinken Skianzug auf der Piste zu finden, am Abend genoss sie das Festessen mit der ganzen Familie. Denn auch ihre Schwestern und andere Verwandte waren für die Weihnachtsfeiertage angereist.Auch Chiaras Schwestern verbringen ihren Urlaub gerne in Südtirol. Francesca Ferragni urlaubte im Juli mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Lüsen. Fotos zeigen die Familie vor dem Peitlerkofel und auf verschiedenen Almen Südtirols. Auch die jüngste der 3 Ferragni Schwestern, Valentina, verbrachte im Juli ein Wochenende in den Bergen: Mit Wanderungen und gutem Essen rund um Innichen.