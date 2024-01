Mit dem Rauchen aufhören, endlich ein paar lästige Kilos los werden, mehr Sport treiben, einen besseren Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit hinbekommen: Dies sind einige Klassiker, die sich wohl jedes Jahr wieder auf vielen Listen mit guten Vorsätzen für das neue Jahr finden.Für viele Menschen ist es ein wichtiges Ritual, am Jahresende über das vergangene Jahr zu reflektieren und mit guten Vorsätzen in das neue Jahr zu starten. Andere halten gar nichts davon, weil die Umsetzung der Vorsätze nur all zu oft an der Realität scheitert.Das belegt auch die Statistik: „Die meisten Naujahrsvorsätze werden spätestens nach 3 Monaten wieder verwofen“, erklärt Psychologin Sabine Cagol im Interview mit s+.Wie halten Sie es mit den Vorsätzen für das neue Jahr? Stimmen Sie jetzt ab in unserer Frage des Tages!Wie es Ihnen gelingt, die guten Vorsätze auch wirklich erfolgreich in die Tat umzusetzen, weiß die Psychologin Sabine Cagol. Lesen Sie hier, welche 4 Schritte dazu notwendig sind.