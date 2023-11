24 Hamas-Geiseln und 39 palästinensische Häftlinge frei

„Wollen alle unsere Geiseln zurückbringen“

Im Gegenzug seien 39 palästinensische „Frauen und Kinder“ aus israelischen Gefängnissen freigelassen worden. Anders als Katar sprach der thailändische Regierungschef Srettha Thavisin von 12 freigelassenen thailändischen Geiseln.Auch israelische Sicherheitskreise sprachen von 13 israelischen Geiseln, die an israelische Sicherheitskräfte übergeben worden seien. Zu diesen gehören nach offiziellen Angaben 4 Kinder und 6 ältere Frauen. Das geht aus einer Liste hervor, die das Büro des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu am Freitag veröffentlichte. Demnach handelte es sich bei den Kindern um drei Mädchen und einen Buben im Alter zwischen 2 und 9 Jahren. Auch sechs Frauen über 70 Jahren konnten demnach heimkehren.Die Liste führt die freigelassenen Geiseln namentlich auf. Zu ihnen zählten demnach eine 34-jährige Mutter und ihre zwei Töchter im Alter von 2 und 4 Jahren, eine 85-Jährige sowie Mitglieder von 3 Generationen einer Familie: eine Großmutter sowie deren Tochter und Enkelsohn. Männer waren nicht unter den freigelassenen Geiseln.Am Abend gab Netanyahu die Rückkehr aller von der Hamas verschleppten Menschen als Ziel aus. „Wir sind entschlossen, alle unsere Geiseln zurückzubringen“, so Netanyahu. „Das ist eines der Ziele des Krieges und wir sind entschlossen, alle Ziele des Krieges zu erreichen.“Im Rahmen einer viertägigen Feuerpause im Gazastreifen, die Freitagfrüh begann, sollen insgesamt 50 der etwa 240 Hamas-Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freikommen.