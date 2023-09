50 Jahre auf dem Thron: Schwedens König Carl Gustaf feiert

Nach der gut halbstündigen Fahrt in der offenen Kutsche aus dem 19. Jahrhundert stiegen Carl Gustaf und die ganz in Gelb gekleidete Silvia kurz in ein Auto um, das sie zu einem Bootsanleger auf der Insel Skeppsholmen brachte. Von dort ging es für sie mit der königlichen Barkasse, der nicht minder prunkvollen „Vasaorden“, zurück zum Schloss. Als sie dort an Land gingen, brach Jubel in der versammelten Menschenmenge aus.Zum Abschluss der mehrtägigen Jubiläumsfeiern wartete noch ein von der Stadt Stockholm ausgerichtetes Volksfest mit einem Konzert auf die Königsfamilie. Dabei wollten mehrere schwedische Musiker wie die zweimalige Eurovision-Song-Contest-Siegerin Loreen („Euphoria“, „Tattoo“) auftreten.Der eigentliche Jubiläumstag des Königs war bereits am Freitag. An dem Tag war es genau 50 Jahre her, dass Carl Gustaf nach dem Tod seines Großvaters König von Schweden geworden ist – damals im noch jungen Alter von 27 Jahren. Heute ist er der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte und einer der dienstältesten Amtsträger weltweit. Seine Frau Königin Silvia lernte er einst bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennen.