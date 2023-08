Ab heute: Tankstellen müssen Schilder mit Durchschnittspreisen anbringen

„Jeder wird in der Lage sein zu überprüfen, ob er einen überdurchschnittlichen Preis bezahlt“

Unter Preissteigerungen leiden auch mehrere Sektoren

Nun ist es soweit: Vor Monaten angekündigt, müssen Tankstellen ab heute neben ihren eigenen Preisen auch die Durchschnittspreise für Benzin und Diesel auf gesamtstaatlicher anzugeben.Der italienische Garant für die Preisüberwachung, Benedetto Mineo, hat am gestrigen Montag ausgeschlossen, dass der jüngste Anstieg der Kraftstoffpreise auf spekulative Erhöhungen zurückzuführen seien.„In Bezug auf die Treibstoffpreise der letzten 2 Wochen gab es eine Beschleunigung auf dem internationalen Markt in die gleiche Richtung. Unter diesem Gesichtspunkt haben wir keine Spekulationen festgestellt“, sagte Mineo.Mit den Schildern, die ab heute angebracht werden müsse, wird „jeder Konsument in der Lage sein, zu überprüfen, ob er einen überdurchschnittlichen Preis bezahlt. Wir glauben, dass wir mit dieser zusätzlichen Transparenzmaßnahme die Preise unter dem internationalen Niveau halten können“, sagte Industrieminister Adolfo Urso.Hohe Preisstoffpreise belasten den Urlaub der Bürger in Italien, da der Preis für einen Liter Benzin in mehreren Regionen über die Schwelle von 2 Euro pro Liter gestiegen ist.Unter den Preissteigerungen bei Benzin und Diesel leidet auch der gesamte Agrar- und Lebensmittelsektor, da die Logistikkosten etwa ein Drittel der gesamten Verbraucherpreise für Obst und Gemüse ausmachen.