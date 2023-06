Achammer: „Berlusconi hat stark polarisiert“

„ Polorasiert hat Berlusconi sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Leben. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

„Ich muss vorausschicken, dass ich aufgrund meines Alters die politische Karriere Berlusconis nur als Beobachter verfolgt habe“, sagt Philipp Achammer in einer ersten Reaktion zu STOL.Aber wenn man sich die Politik und den Werdegang von Silvio Berlusconi anschaue, dann muss man sagen: „Er war eine polarisierende Persönlichkeit.“ Polorasiert habe er sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Leben durch einige Skandale.Was die Verdienste Berlusconis für Südtirols und für die Autonomie anbelangt, so schließt sich Achammer dem Fazit von Luis Durnwalder an (Hier lesen Sie Durnwalders Aussagen auf STOL): Berlusconi habe Südtirol zwar nichts genommen, aber die Ausbeute für die Autonomie sei eher mager gewesen, so Achammer.Silvio Berlusconi ist am heutigen Montag im Alter von 86 Jahren im Krankenhaus San Raffaele in Mailand gestorben (Hier lesen Sie mehr dazu).