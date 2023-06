Anschober: „Diese Menschen akzeptieren keine andere Meinung als die ihre“

„ Ein nächstes Mal wird es geben, wir können nur nicht vorhersagen, wann die nächste Pandemie über uns hereinbricht. Die Wahrscheinlichkeit von Pandemien nimmt zu. ” — Rudolf Anschober

Rudolf Anschober: Ehrlich gesagt war und ist es immer noch eine große Umstellung. Aber mir geht es sehr gut, ich arbeite als Autor und als Vortragender (jüngstes Buch: „Pandemia: Einblicke und Aussichten“, Anm. d. Red.). Bei den Lesungen geht es oftmals um die Pandemie und die politischen Konsequenzen der Pandemie bis hin zur Klimakrise. Eine politische Tätigkeit habe ich also nach wie vor, aber keine parteipolitische mehr.Anschober: Einerseits wurde durch die Pandemie massiv in das Leben aller Menschen eingegriffen, das war eine tiefschürfende Zäsur für jeden Einzelnen. Andererseits hat diese Krise Spaltungstendenzen, die schon zuvor vorhanden waren, noch einmal deutlich verstärkt und auch zugespitzt. Die Gesellschaft ist deutlich aggressiver geworden, daher müssen wir dringend einen Aufarbeitungsprozess starten. Wir haben sicherlich vieles richtig gemacht, es sind aber auch Fehler passiert und daraus müssen wir lernen, damit wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind. Und ein nächstes Mal wird es geben, wir können nur nicht vorhersagen, wann die nächste Pandemie über uns hereinbricht. Die Wahrscheinlichkeit von Pandemien nimmt aber zu.Anschober: Ja. Und diese Spaltung gilt es so weit zu überwinden, dass man zumindest wieder miteinander reden kann, dass beide Seiten dialogbereit sind. Schwierig wird das aber mit jenen Gruppierungen, die militant geworden sind. Sie haben ja die Bedrohungen angesprochen. So etwas darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Gewalt kann niemals ein Mittel von Politik sein, Gewaltandrohung auch nicht. Dagegen müssen wir etwas tun, denn wenn sich das verstärkt, dann haben wir ein echtes Problem in unserer Gesellschaft.Anschober: Zum Teil ja, zum Teil hat es diese Gruppierungen aber schon vorher gegeben. Ich habe mit einigen solcher Personen gesprochen und es wurde klar, dass sie schon vor der Corona-Pandemie eine andere Abzweigung genommen haben, dass sie schon vorher aus dem demokratischen Diskurs ausgeschieden sind. Durch die Pandemie wurde diese Haltung aber noch einmal deutlich befeuert. Eine große Rolle bei diesen Gruppierungen spielt Social Media und dabei vor allem „Telegram“. Dieses Netzwerk entzieht sich völlig der öffentlichen Kontrolle. Es gibt keine Regelungen. Das ist ein riesiges Problem. Diese Personen leben in einer eigenen Blase und gehen auch keine inhaltlichen Diskussionen ein mit Menschen, die eine andere Meinung als die ihre haben. Sie akzeptieren keine andere Meinung als die ihre.Anschober: Das ist ein großes Thema. In meinen Gesprächen mit militanten Corona-Leugnern war es immer ein bestimmtes Thema, das dazu führte, dass sich diese Personen von der Gesellschaft abgewandt haben. Das kann eben die Corona-Pandemie sein, oder auch ein ganz anderes Thema. Diese Personen haben sich von der Gesellschaft abgewandt und suchten und fanden sogenannte Heilsbringer auf „Telegram“, die ihre Meinung gestützt und befeuert haben. In der Folge glauben diese Personen dann auch nicht, dass es den Angriffskrieg Putins gibt. Diese Verschwörungstheorien verstärken sich stetig durch das Meinungsmonopol, welches oft auf „Telegram“ herrscht. Diese Menschen lesen keine klassischen Medien mehr, sie bewegen sich nur mehr in ihrer eigenen Blase, sie wollen nur ihre eigene Meinung bestätigt sehen. Das ist ein Grundproblem in unserer Gesellschaft geworden: Wir müssen uns wieder einen Grundrespekt voreinander erarbeiten, sonst gerät die Demokratie in eine schwierige Situation.Anschober: Ja. Wir müssen diese Gruppierungen ernst nehmen. Zudem braucht es dringend Kontrollmechanismen und Regeln für – wie ich immer sage – die angeblich sozialen Netzwerke, wie eben „Telegram“. Hass im Netz darf es nicht geben, zudem müssen die Betreiber solcher Netzwerke endlich stärker in die Verantwortung genommen werden.Anschober: Ich wurde rund um die Uhr bewacht und beschützt, sodass die Sicherheit immer gegeben war. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich isoliert war und mich zu dieser Zeit sehr einsam gefühlt habe. Ich habe es nämlich geliebt mit der U-Bahn zu fahren, um zu erfahren, was die Bürger umtreibt. Als dann auch meine Familie bedroht wurde, wurde es hochproblematisch und hat mir große Sorgen bereitet. Kritik darf nicht in Gewaltandrohungen ausarten, das dürfen wir niemals zulassen. Das ist ganz entschieden zu verurteilen. Dieses Phänomen darf sich nicht ausbreiten.