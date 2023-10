Auto fährt in chinesisches Konsulat in San Francisco

Auf einem Video war zu sehen, wie das Auto in der verwüsteten Lobby stand und Menschen hektisch aus dem Gebäude liefen. Auch machte die Polizei keine Angaben, ob es sich bei der tatverdächtigen Person um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Fall werde noch untersucht, teilte die Polizei mit.Das chinesische Konsulat verurteilte in einer Mitteilung die „gewalttätige Attacke“. In dem Gebäude sei schwerer Schaden entstanden. Die USA müssten für die Sicherheit des dortigen Personals sorgen und den Fall aufklären, hieß es weiter. Im kommenden Monat ist ein Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten in der kalifornischen Stadt geplant, zu dem möglicherweise auch Chinas Staatschef Xi Jinping anreist. China hat Xis Teilnahme allerdings noch nicht bestätigt.