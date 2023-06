Babler präsentiert sein Team

Babler selbst hat ja stets von einem Paket gesprochen, was nahe legt, dass noch zusätzliche Positionen geschaffen werden könnten. Denkbar wären etwa eine Person, die die heikle Organisationsreform koordiniert, ein zweiter Bundesgeschäftsführer oder ein neuer Stellvertreter im Parlamentsklub.Von dessen Spitze weicht ja Pamela Rendi-Wagner, die Ende des Monats überhaupt aus dem Nationalrat ausscheidet. Die Nachfolge bestimmt am Nachmittag der Klub in einer Vollversammlung. Schon am Vormittag wird im Vorstand über die Neubesetzung der Bundesgeschäftsführung entschieden. Christian Deutsch hat sein Amt ja mit dem Parteitag in Linz zurückgelegt. Davor tagt noch ab 9 Uhr ein Präsidium.