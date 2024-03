Bisher umfangreichster Abwurf von Hilfsgütern über Gaza

Bei den über verschiedenen Orten im Norden des Gazastreifens abgeworfenen Hilfsgütern handelt es sich den Angaben nach unter anderem um Lebensmittel, die teilweise vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) stammen.Die Vereinten Nationen drängen allerdings darauf, auch die Hilfslieferungen per Lastwagen zu erhöhen. Die Abwürfe aus der Luft entsprächen weder der Größe noch dem Umfang dessen, was notwendig sei, hatte ein UNO-Sprecher am Montag erklärt. Wie die staatliche jordanische Nachrichtenagentur Petra meldete, machte sich am Dienstag auch ein Konvoi von 24 Lastwagen mit 427 Tonnen an Lebensmittelpaketen und Mehl auf den Weg von Jordanien nach Gaza.Ein WFP-Hilfskonvoi mit 14 Lastwagen ist allerdings nach dessen Angaben erst von der israelischen Armee abgewiesen und dann von einer Menschenmenge geplündert worden. Der Konvoi habe am Kontrollpunkt Wadi Gaza im Südosten des Palästinensergebiets zunächst drei Stunden stehenbleiben müssen und sei dann umgeleitet worden, erklärte das WFP am Dienstag. Daraufhin habe eine „große Menge verzweifelter Menschen“ die Lastwagen gestoppt und etwa 200 Tonnen an sich gerissen.Im Zuge des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas spitzt sich die Lage für die Menschen in Gaza seit Wochen dramatisch zu. Nach Schätzungen der UNO befinden sich derzeit 2,2 Millionen Menscehn am Rand einer Hungersnot - insbesondere im Norden des Gebiets, in den die israelische Armee bisher keinen Zugang für Hilfsgüter gewährt. Das WFP bezeichnete die Lage am Dienstag als „katastrophal“, man prüfe alle Möglichkeiten, Lebensmittel in den nördlichen Gazastreifen zu bringen. Der Transport über die Straße sei die einzige Möglichkeit, große Mengen an Lebensmitteln zu transportieren, um eine Hungersnot abzuwenden.Auslöser des Gaza-Kriegs war ein beispielloses Massaker, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober im Süden Israels verübt hatten.