Bozen: Krematorium wird modernisiert

Der Betrag, der in die Kassen der Gemeinde Bozen fließt, beläuft sich auf 8,5 Millionen Euro und ist Teil einer Vereinbarung zwischen Land und Eco-Center AG, die die Müllverwertungsanlage führt.Die Vereinbarung sieht vor, dass die Gemeinden, die Abfälle an die Anlage liefern, von den höheren Einnahmen aus dem Verkauf oder der Übertragung von Energie profitieren können.In der heutigen Sitzung hat die Landesregierung auf Vorschlag von Umwelt- und Energielandesrat Giuliano Vettorato beschlossen, den Erlös aus dem Verkauf des Stroms aus der Müllverwertungsanlage Bozen des Jahres 2020 der Landeshauptstadt zur Verfügung zu stellen - das Geld wird für Modernisierungsarbeiten des Krematoriums aufgewendet.„Das Krematorium in Bozen steht allen Gemeinden Südtirols zur Verfügung. Es muss erweitert und modernisiert werden, um der wachsenden Nachfrage von Feuerbestattungen zu entsprechen.Es ist notwendig, dass wir dem immer größeren Wunsch in der Bevölkerung nach Feuerbestattung Rechnung tragen und die Voraussetzungen dafür schaffen, damit dieser Wunsch angemessen erfüllt werden kann“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher.