Chancenloser Demokrat fordert Biden bei Kandidatur heraus

Robert F. Kennedy parteilos

Trump für Republikaner

Dean Phillips machte seine Pläne am Freitag offiziell, wie US-Medien berichteten. Dem relativ unbekannten 54 Jahre alten Politiker aus dem US-Staat Minnesota werden keine Chance eingeräumt, Biden zu schlagen. Seine Bewerbung für die Kandidatur dürfte allenfalls symbolischen Wert haben.Er argumentiert, dass der 80-jährige Biden zu alt sei, um noch einmal Präsident zu werden. Biden gilt bei den Demokraten klar als aussichtsreichster Bewerber für den Sieg bei den Vorwahlen. Er zog 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein.Bei der Wahl im November kommenden Jahres wird er 81 Jahre alt sein. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Auch die 71 Jahre alte Autorin Marianne Williamson möchte für die Demokraten antreten, gilt aber als völlig aussichtslos.Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, hatte jüngst angekündigt, nicht mehr für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat antreten, sondern als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen.Bei den Republikanern liegt Bidens Vorgänger Donald Trump (77) in Umfragen weit vorne. Der Abgeordnete Dean mahnte bei der Verkündung seiner Bewerbung an, dass er fürchte, Biden könne bei der Präsidentenwahl gegen Trump verlieren.