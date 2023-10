Das Land öffnet sein Füllhorn: 7 Grundstücke wechseln kostenlos Besitzer

So wird die Gemeindezum Eigentümer eines ehemaligen ANAS-Hauses in der Fraktion Gemärk. „Die Immobilie wird von der Gemeinden sozialen, kulturellen und touristischen Zwecken zugeführt“, berichtet Vermögenslandesrat Massimo Bessone.Freuen können sich auch die, denen die Landesregierung heute das Areal rund um die Marienkapelle übereignet. An die Gemeinde Schlanders geht hingegen die Fläche rund um das„4 weitere Übertragungen betreffen zum Teil auch umfangreichere Straßenstücke und Gehsteige in“, berichtet Bessone.Das Land trete in regelmäßigen Abständen kleinere Liegenschaften ab. „Immer an Gemeinden, nicht an Privatpersonen“, unterstreicht Bessone. Kurios ist, dass kostenlose Übergaben von der Landesregierung genehmigt werden müssen, während Verkäufe im Wert von bis zu 260.000 Euro seit 2020 direkt vom Landesrat beschlossen werden können.