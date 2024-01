Landesregierung: Deeg überlegt Ausstieg

Bedenkzeit ausgebeten

Die Pusterer Landesrätin war in den vergangenen 5 Jahren für die Ressorts Soziales, Familie und Wohnbau zuständig. „Keinem anderen Regierungsmitglied werden jetzt aber alle bisherigen Kompetenzbereiche entzogen“, so Deeg, die gern zumindest einen Teil des Sozialen behalten hätte. Der Landeshauptmann hat aber bekanntlich anders entschieden.Soziales und Familie erhält Rosmarie Pamer, für den Wohnbau wird künftig die Freiheitliche Landesrätin Ulli Mair zuständig sein. Deeg soll nur mehr die Agenden Europa, Arbeit und Personal verwalten. „Es macht aber keinen Sinn, das Personal von der Generaldirektion auszuklammern. Das war in meiner ersten Amtsperiode so und hat sich nicht bewährt“, so Deeg.Der Bereich Arbeit sei zwar eine wichtige Kompetenz, aber wohl im Zusammenhang mit anderen Ressorts: Arbeit/Bildung oder Arbeit /Wirtschaft. „Jedenfalls muss ich mir klar werden, ob es unter diesen Voraussetzungen für mich Sinn macht, mein Amt anzutreten“, so Deeg. Sie habe sich im SVP-Ausschuss Bedenkzeit ausgebeten.Eine Entscheidung werde bald fallen. Sollte sie zum Schluss kommen, dass dem nicht so ist, werde sie im Landtag als einfache Abgeordnete ihrem Wählerauftrag nachkommen. Dann allerdings würde Arno Kompatscher eine Frau für sein Regierungsteam fehlen. Diese kann nur Magdalena Amhof heißen, die allerdings lieber Fraktionssprecherin bliebe. Das Postenkarussell jedenfalls würde sich erneut drehen.