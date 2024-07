Erste Südtirolerin im gesamtstaatlichen Verwaltungsrat von 50+

Südtirol in gesamtstaatliche Entscheidungen mit einbringen

Die Vereinigung 50+, die auf gesamtstaatlicher Ebene dem Dachverband Confcommercio angeschlossen ist und italienweit etwa 300.000 Mitglieder zählt, setzt sich für die Vertretung, den Schutz, die Unterstützung und die Verbesserung der Lebensqualität älterer Personen ein.„Mit meiner Wahl wird Südtirols Stimme in gesamtstaatliche Entscheidungen eingebracht“, zeigt sich Fuchsberger zufrieden, die somit vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen in ihre neue Rolle mit einbringen kann.Ihre Wahl ist eine Anerkennung der wertvollen Arbeit in der Seniorenvertretung Südtirols, heißt es in einer Aussendung des hds . Durch ihre Präsenz im Verwaltungsrat wird die Arbeit der Vereinigung 50+ gestärkt. Diese Wahl unterstreicht die Bedeutung regionaler Vertretungen und die Notwendigkeit, die Anliegen aller Mitglieder auf gesamtstaatlicher Ebene zu berücksichtigen.