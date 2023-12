EU-Gipfel soll über Ukraine und EU-Budget entscheiden

Selbst wenn Ungarn einlenken sollte, sind beide Fragen noch nicht beantwortet. Österreich pocht darauf, dass im Falle eines Startschusses für Beitrittsgespräche mit der Ukraine auch die Westbalkan-Staaten nicht vergessen werden. In einem Entwurf für mögliche Schlussfolgerungen des Gipfels wird zu Gesprächen mit Bosnien aufgerufen, allerdings unter Bedingungen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertritt Österreich beim EU-Gipfel. Er fordert - wie auch Deutschland und mehrere nordische Länder - Umschichtungen vor zusätzlichen Mitteln beim EU-Budget. Die EU-Kommission fordert eine Aufstockung des langjährigen EU-Budgets um rund 66 Milliarden Euro. In einem Brief an Ratspräsident Charles Michel vom November hatte Nehammer zudem gefordert, dass das Thema Antisemitismus beim Gipfel besprochen wird.