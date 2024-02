Ex-Frontex-Chef tritt für Frankreichs Rechtspopulisten an

Der Spitzenbeamte Leggeri stand von 2015 bis April 2022 an der Frontex-Spitze. Grund für seinen Rücktritt waren Berichte über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen sowie Ermittlungen der Anti-Betrugsbehörde Olaf. Leggeri wurde vorgeworfen, sogenannte Pushbacks der griechischen Küstenwache vertuscht zu haben, also illegale Zurückweisungen Asylsuchender.„Mein Ziel ist es, meine Erfahrung und mein Fachwissen in den Dienst der Franzosen zu stellen“, schrieb Leggeri zu seiner Kandidatur für das Europaparlament im Onlinedienst X. „Nachdem ich fast sieben Jahre lang Frontex geleitet und rund 30 Jahre für den Staat gearbeitet habe, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Migrationsmanagement, ist diese Entscheidung nur konsequent“, fügte er hinzu.