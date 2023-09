Faistnauer geht in Polit-Rente und wird Weinbauer

Grund dafür seien „Vorverurteilungen durch die Medien und Fraktionskollegen“, die 2021 bei Ermittlungen zu Bauten an seinem Hof zum Austritt vom Team K führten – letztendlich aber archiviert wurden.Peter Faistnauer war zuerst im Landtag für das Team K, gründete nach seinem Austritt die Ein-Mann-Fraktion Perspektiven für Südtirol.„Viele haben mich bestärkt, mich wieder in meiner Heimatgemeinde einzubringen“, so Faistnauer, der 10 Jahre Ferienfelder Bürgermeister war. Zunächst aber werde er den ersten professionellen Weinbaubetrieb im Wipptal aufbauen.Ein Comeback im Jahr 2025 als Bürgermeister ist noch offen.