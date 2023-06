Forza-Italia-Funktionär schickt Julia Unterberger Berlusconi-Mundwasser

Foto: © facebook/Daniele d'Amico

„Heute Morgen“, schreibt er, „habe ich Senatorin Unterberger einen Vorrat an Mundwasser zukommen lassen. Ich hoffe aufrichtig, dass sie es in Zukunft benutzt, bevor sie über unseren Präsidenten spricht“.„Sciacquarsi la bocca prima di parlare di qualcosa o prima di nominare qualcuno“: Das ist eine italienische Redewendung und bedeutet in etwa, dass man mit Respekt über etwas sprechen sollte, dass man „einen sauberen Mund“ haben sollte, bevor man über bestimmte Dinge spricht.Unterberger kontert: „Solche Posts zeigen das Niveau vieler Berlusconi Anhänger.“Julia Unterberger hatte Berlusconi bei dessen Gedenkfeier im Senat als „Schaden für alle Frauen Italiens“, einen Regelbrecher, dessen einzig Nettes seine Hunde waren, bezeichnet. Sogar Landeshauptmann Arno Kompatscher ging daraufhin – nach einem Anruf eines „fuchsteufelswilden“ Außenministers Tajani – auf Distanz (Hier lesen Sie mehr dazu).