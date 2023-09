„Gemeinsam starke Zeichen für die Wirtschaft setzen“

SVP-Wirtschaftschef Josef Tschöll hat Wirtschaftsvertreter aus den verschiedenen Wirtschaftssektoren und allen Landesteilen zu einem Gespräch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher in die Messe Bozen geladen, wo auch die Bildungsmesse „Futurum“ stattfand.Diskutiert wurden mittel- und langfristige Ziele für ein gesundes wirtschaftliches Wachstum in Südtirol: u.a. die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Ausgleich zwischen Peripherie und Zentrum, die neuen Perspektiven durch eine verbesserte Fachkräfteausbildung, Bürokratieabbau und mehr Eigenverantwortung.Kurzfristig vereinbarte Ziele für die nächsten Jahre sind laut Aussendung: „Den Rotationsfonds in angepasster Form neu einrichten. Die IRAP-Reduzierung fortführen. Neue Unterkünfte für Mitarbeiter schaffen.“