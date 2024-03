Illegales Streaming: Bis zu 5000 Euro Strafe

„Pezzotto TV“ im Visier

Der Chef der italienischen Kommunikationsbehörde Agcom, Massimiliano Capitanio, kündigte Sanktionen von 150 Euro und bis zu 5000 Euro für jene Personen an, die solche Piraterie-Plattformen nutzen, weil sie weder Geld für einen Pay-TV-Anbieter zahlen noch in eine Bar gehen wollen, um ein Fußballspiel anzusehen.Capitanio wörtlich: „Der beste Weg, die Piraterie zu bekämpfen, ist der Kampf gegen die kriminellen Vereinigungen, welche die Fußballspiele illegal streamen und mit dem Diebstahl von geistigem Eigentum Geschäfte machen. Leider wird ein notwendiger, wenn auch wahrscheinlich unpopulärer Schritt darin bestehen, die Nutzer von Piratenplattformen zu bestrafen. Dabei handelt es sich um Nutzer von Anwendungen, die problemlos von den Stores von Android und Apple, aber auch von Amazon-Portalen heruntergeladen werden können und die leicht über Suchmaschinen zugänglich sind. Die Suchmaschinen kooperieren im Kampf gegen die Piraterie nicht immer, wie sie sollten.“Ins Visier der Behörden ist ein „Pezzotto TV“ genannter raubkopierter Fernsehsender geraten, der es dank eines illegalen Decoders, im Fachjargon Box Android genannt, ermöglicht, gegen Zahlung einer Abonnementgebühr von wenigen Euro verschlüsselte Fernsehkanäle von Pay-TV-Sendern frei zu empfangen.Capitanio beklagte, dass diejenigen, die mit TV-Piraterie illegale Geschäfte machen, ahnungslosen Nutzern vorgaukeln würden, dass nichts passieren werde. Inzwischen bewegt sich auch Spanien in die gleiche Richtung wie Italien . „Eine gemeinsame Front in Europa kann nur Gutes bewirken“, unterstrich der Chef der Kommunikationsbehörde.