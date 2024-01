Israel tötet einen Hamas-Kommandanten vom 7. Oktober

In der Stellungnahme der Armee hieß es, der Kommandant habe am 7. Oktober „Hamas-Terroristen befehligt, die den brutalen Angriff auf den Kibbutz Kissufim verübten“. Er habe die Angreifer auch zu anderen Grenzorten wie Be'eri und Nirim geführt. Auch nach dem Massaker am 7. Oktober sei er an Kämpfen gegen israelische Soldaten im Gazastreifen beteiligt gewesen.Israel hatte auf das schlimmste Massaker in seiner Geschichte mit rund 1200 Toten mit massiven Luftangriffen im Gazastreifen reagiert und begann Ende Oktober mit einer Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet und der hohen Zahl ziviler Opfer geriet Israel zuletzt international immer mehr in die Kritik. Die Zahl der bisher in Gaza getöteten Palästinenser beläuft sich nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 21.822. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.