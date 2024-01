Italien: Hickhack um Mehl aus Insekten

Italien verlangt klares Etikett

„Insekten gehören nicht zu unserer Lebensmitteltradition“

Die Trentiner Abgeordnete der Fratelli d' Italia, Alessia Ambrosi.

So will Italiens Regierung die Hersteller verpflichten, auf dem Etikett deutlich darauf hinzuweisen, wenn ein Produkt Insektenmehl enthält.Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida (Fratelli d' Italia) betonte bei einer Fragestunde vor dem Parlament: „Wenn Europa sagt, dass es erlaubt ist, Insekten zu kaufen und zu essen, dann argumentiert die italienische Regierung, dass auch die Möglichkeit, dies nicht zu tun, gewährleistet werden muss. Die Regierung Meloni hat im März 2023 sogar 4 Dekrete verabschiedet, die von der Europäischen Union geprüft wurden. Die EU hat keine Einwände gegen unseren Wunsch geäußert, sicherzustellen, dass die italienischen Bürger umfassend informiert sind.“Italien verlangt, dass Verpackungen, die Produkte auf Basis von Insektenmehl enthalten, ein klares Etikett aufweisen, auf dem angegeben werden: die Art der Insekten mit wissenschaftlichem Namen, aber auch mit einer klaren Übersetzung ins Italienische, die Menge der verwendeten Insekten, ihr Herkunftsland und mögliche Allergene.Um eine Vermischung mit anderen Lebensmitteln zu vermeiden, hat die Regierung außerdem beschlossen, die Insekten in gesonderten Bereichen zu vermarkten, die mit speziellen Schildern gekennzeichnet sind. Die Polizei werde die Umsetzung dieser Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher überprüfen.„Insekten sind in den Lebensmitteln anderer Länder ein natürlicher Bestandteil. Bei uns gehören sie nicht zu den Hauptbestandteilen unserer Ernährung“, argumentierte Lollobrigida.Die Stellungnahme des Ministers wurde von der Trentiner Abgeordneten(Fratelli d' Italia) begrüßt: „Insekten gehören nicht zu unserer Lebensmitteltradition und werden es auch nie sein. Mit diesen Dekreten beweist die Regierung Meloni einmal mehr, dass sie nicht Sklave europäischer Auflagen ist, die nur ein potenzielles Risiko für die Gesundheit, die Umwelt und unserer Esskultur darstellen“.