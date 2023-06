Ohne Berlusconi langweiliger

„ Die Bunga-Bunga-Partys in seiner Villa Arcore haben ihm sicher mehr Schlagzeilen gebracht als seine ganze politische Arbeit. ” — Toni Ebner, Chefredakteur

Italien ist ärmer. Mit Silvio Berlusconi ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Nachkriegs-Italien gegangen. Berlusconi hat den Stiefel polarisiert. Von den einen verehrt und geliebt, wurde er von den anderen abgelehnt und gehasst.In Erinnerung bleiben werden nicht so sehr seine Politik, sondern seine Eskapaden. Dabei war Berlusconi politisch durchaus erfolgreich und hat in seinen Amtszeiten als Ministerpräsident erfolgreiche Arbeit geleistet.Auch wenn der Vorwurf, die eine oder andere Gesetzesregelung sei für seine ertragreichen Geschäfte getroffen worden, nicht ohne Berechtigung war. Je lauter die linke politische Seite dem Cavaliere Interessennahme vorgeworfen hat, umso lauter wurden die „Forza Silvio!“-Gesänge.Viele Italiener (wenige Italienerinnen) bewunderten den schlauen Geschäftsmann für sein vieles zur Schau getragenes Geld und seine (peinlichen) Frauengeschichten. Die Bunga-Bunga-Partys in seiner Villa Arcore haben ihm sicher mehr Schlagzeilen gebracht als seine ganze politische Arbeit.Berlusconi löste damit Empörung aus, die in gerichtlichen Ermittlungen endete, die für ihn aber ohne Folgen blieben. So wie die meisten anderen Prozesse, die teils, wie der Richter Luca Palamara in seinem Skandal-Buch „Il sistema“ schreibt, von einem Teil der linksorientierten Justiz aufgenommen wurden, um ihn zu stürzen.Nur einmal musste Berlusconi eine Strafe antreten. Seinen Sozialdienst in einem Altersheim absolvierte er, begleitet von einer starken Medienpräsenz und zur Freude der Insassen, denen er gleich einen Großbildschirm-Fernseher spendierte und sie mehrere Wochen als Entertainer unterhielt.International hat Berlusconi keine Schäden angerichtet. Wohl aber das Klischee des Italieners bestärkt, der teure Autos, schöne Frauen und „bella vita“ liebt. Nicht einmal sein Versteckspiel mit Angela Merkel, als er sie bei einem Empfang hinter einer Säule versteckt, „cucù“ herausrufend, erschrecken wollte.Auch eine unsagbare und unschreibbare pamphletige Apostrophierung (heute nennt man das Bodyshaming) konnte Mutti Merkel nicht von ihrem italienfreundlichen Kurs abbringen; wahrscheinlich hat sie Silvio (sie waren per Du) einfach nicht ernst genommen.Zu Südtirol hatte Berlusconi kein Verhältnis. Minderheiten waren für ihn keine Größe; sie schlecht zu behandeln, bringt internationale Probleme, und die konnte er nicht brauchen. So hat Berlusconi die Südtirol- Autonomie akzeptiert, wie sie ist. Er hat nichts gegeben und hat nichts genommen.Trotzdem war er gerne in unserem Land. In Meran hat er die Schönheitskuren genossen, und in Bozen konnte er sich über seine treueste politische Weggefährtin freuen, Michaela Biancofiore.Das wirtschaftliche Erbe wird Silvio Berlusconi geregelt haben. Sein politisches Vermächtnis „Forza Italia“ wird schwieriger zu verwalten sein. Der Tod von Berlusconi könnte das Ende bedeuten. Es könnte aber auch ein Befreiungsschlag sein. Losgelöst vom Übervater Berlusconi, könnte die Bewegung zu neuer Größe wachsen. Der neue Leader Antonio Tajani hätte das Zeug dazu.