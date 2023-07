Italien: Nein zu einem Mindestlohn von 9 Euro

„In hochwertige Tarifverhandlungen investieren“

„Es gibt in Italien 3 Millionen arme Arbeitnehmer“

„Wir beobachten die gesamte Dynamik der Arbeitswelt und sind überzeugt, dass wir in qualitativ hochwertige Tarifverhandlungen investieren müssen. Wir fordern auch Vertragserneuerung und Maßnahmen, die darauf abzielen, Steuervergünstigungen zu fördern“, sagte die Arbeitsministerin.Oppositionschefin Elly Schlein konterte: „Ich möchte die Ministerin und die Regierung daran erinnern, dass es in Italien 3 Millionen arme Arbeitnehmer gibt. Diese Regierung kann nicht übersehen, dass es sich unterhalb einer bestimmten Schwelle nicht um Arbeit, sondern um Ausbeutung handelt.“Der Vorschlag der Oppositionsparteien lege eine Schwelle von 9 Euro pro Stunde fest, „unter die nicht einmal Tarifverhandlungen fallen können“, so Schlein. „Damit soll eine gerechte Entlohnung auch dort gewährleistet werden, wo es keine Tarifverhandlungen gibt.“