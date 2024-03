Auch Kriminelle gehen mit der Zeit: Obwohl Künstliche Intelligenz für den Massenmarkt noch in den Kinderschuhen steckt, haben Betrüger bereits Anwendungen gefunden, wie sie damit Geld verdienen können. Die neueste Betrugsmasche ist besonders perfide, denn sie zielt auf Ihre Emotionen in Notlagen ab – also genau dann, wenn Sie besonders verletzlich sind.