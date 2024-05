Kiew greift Krim wieder mit neuen US-Raketen an

Russischer Nachschub l√§uft √ľber die Krim

Selenskyj warnt vor neuen Phase des Krieges

Die Flugabwehr habe vier Raketen vom Typ ATACMS abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag in der Fr√ľh auf Telegram mit. Unabh√§ngig √ľberpr√ľfbar waren diese Angaben nicht. Die genauen Auswirkungen der Attacke waren nicht bekannt. Von ukrainischer Seite gab es keine offizielle √Ąu√üerung.Die russische Seite, die seit mittlerweile mehr als 2 Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland f√ľhrt, meldet im Fall ukrainischer Drohnen- oder Raketenattacken oft nur vermeintliche Erfolge der eigenen Luftverteidigung.Bereits am Dienstag hatte die Ukraine russisches Milit√§r auf der Krim mit den k√ľrzlich von den USA gelieferten Raketen attackiert. Unabh√§ngige Medien berichteten von Einschl√§gen auf drei Milit√§rbasen auf der Krim. Dabei habe es mehrere Verletzte gegeben. Die Attacken h√§tten der Bek√§mpfung russischer Flugabwehrsysteme gegolten.Die USA hatten angek√ľndigt, in einem neuen Waffenpaket auch ATACMS-Raketen mit gr√∂√üerer Reichweite an die Ukraine zu liefern. In vorherigen Lieferungen war die Reichweite von Raketen dieses Typs auf 165 Kilometer begrenzt. F√ľr die russische Armee ist die Krim Aufmarschgebiet im Angriffskrieg gegen die Ukraine √úber die Halbinsel l√§uft der Nachschub an Soldaten, Waffen und Munition. Deshalb bem√ľht sich die Ukraine , russische Milit√§rziele auf der Krim zu zerst√∂ren. Der ukrainische Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj strebt eine R√ľckeroberung der Halbinsel an.Der Aggressor griff unterdessen zweitgr√∂√üte Stadt des Landes, Charkiw, an. Wie B√ľrgermeister Ihor Terechow in der Nacht auf Samstag mitteilte, wurden bei zwei Drohnenangriffen auf zivile Ziele drei Menschen verletzt. Unter den Verletzten seien ein 13-j√§hriges Kind und eine Frau. Zudem sei ein Feuer entfacht worden, der Rettungsdienst sei an Ort und Stelle.Selenskyj warnte indes vor einer bevorstehenden Ausweitung der russischen Angriffe auf sein Land. ‚ÄěWir stehen gerade vor einer neuen Phase des Krieges‚Äú, sagte Selenskyj am Freitag w√§hrend einer Ehrung von Soldaten in der Region Chmelnyzkyj, wie ein Video zeigt. Dann f√ľgte er hinzu: ‚ÄěDie Besatzer bereiten sich auf Versuche vor, die Offensivaktionen auszuweiten. Gemeinsam m√ľssen wir (...) alles daf√ľr tun, um diesen russischen Angriffsplan zu vereiteln.‚ÄúAus Sicht der Ukraine , die sich bereits seit mehr als 2 Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt, ist die Lage an der Front derzeit sehr schwierig. Erst k√ľrzlich best√§tigte das ukrainische Milit√§r einen Durchbruch der Russen unweit des Ortes Otscheretyne im √∂stlichen Gebiet Donezk.