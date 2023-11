König Charles und Spitzenpolitiker erinnern an Kriegstote

Premiermnister Rishi Sunak. - Foto: © APA/afp / CHRIS JACKSON

Königin Camilla (76), Williams Ehefrau Prinzessin Kate (41) und Edwards Gattin Herzogin Sophie (58) verfolgten die Zeremonie bei regnerischem Wetter von einem nahen Balkon. Das Gedenken am „Remembrance Sunday“ ist ein zentraler Tag im Kalender der britischen Royals. Es erinnert an die gefallenen Soldaten des Vereinigten Königreichs und des Staatenbundes Commonwealth.Auch der konservative Premierminister Rishi Sunak sowie die Chefs der anderen großen Parteien, Parlamentspräsident Lindsay Hoyle sowie Vertreter der Commonwealth-Mitglieder legten Kränze nieder, während eine Militärkapelle einen Trauermarsch spielte. Alle lebenden 7 Ex-Premierminister verfolgten die Zeremonie ebenfalls.Anschließend sollten Soldaten und Veteranen am Cenotaph vorbeimarschieren. Die Säule stellt ein leeres Grab dar, in das alle Bewohner des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth ihre Gefühle und Gedanken projizieren können. Ältester Teilnehmer war nach Angaben der Nachrichtenagentur PA der 100-jährige Joe Randall.Das Gedenken fällt jährlich auf den zweiten Sonntag im November, der dem 11. November am nächsten ist, dem „Armistice Day“ zur Erinnerung an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg 1918.In diesem Jahr hatten Hunderte Rechtsradikale am Samstag versucht, zu der Zeremonie durchzubrechen. Sie wollten nach eigenen Angaben den Cenotaph vor den Hunderttausenden Teilnehmern einer pro-palästinensischen Kundgebung schützen. Kritiker werfen Innenministerin Suella Braverman vor, sie habe die Rechten mit radikalen Äußerungen über die Demonstration angestachelt.