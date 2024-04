Landesregierung genehmigt Plansoll: Wo es neue Kindergärten geben wird

Eine Sektion mehr im italienischen Kindergarten

Für das Bildungsjahr 2024/2025 wurden 11.157 Kinder in deutschsprachige Kindergärten eingeschrieben. Neue Kindergärten werden im kommenden Jahr in Naturns (Generationenpark), in Bozen (Grieser Auen) und in Brixen (Klosterwiese) eröffnet.Das Personalkontingent umfasst 1362 Stellen und zusätzlich 50,5 unbefristete Supplenzstellen. „Im Mittelpunkt steht immer das Kind und sein Bildungsbedürfnis. Mit den ermittelten Ressourcen wird es möglich sein, den Bedarf für das kommende Bildungsjahr zu decken“, sagt Landesrat Philipp Achammer.Im italienischen Kindergarten werden im nächsten Bildungsjahr 171 Sektionen eingerichtet (eine mehr als im laufenden Bildungsjahr). Einen Zuwachs gibt es auch im Bereich der Kinder mit Behinderungen (rund 23 Prozent mehr).In die 17 ladinischen Kindergärten wurden 604 Kinder eingeschrieben, im Bildungsjahr 2024/25 sind insgesamt 85 Vollzeitstellen und zusätzlich 3 Supplenzstellen vorgesehen.