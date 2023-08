Widmanns Frauen

Die Kandidatinnen

Nachdem Thomas Widmann vor fast 2 Wochen seine Beweggründe erklärt hatte, warum er mit einer eigenen Liste zur Landtagswahl im Oktober antreten wird, sind nun die Namen von 3 seiner Mitstreiter bekannt: Neben dem Grödner ex-Bürgermeister Ewald Moroder kandidierenund„mit Widmann für Südtirol“. Er sei „mit dem Edelweiß geboren“ worden, sagte Thomas Widmann auf seiner Pressekonferenz Ende Juli. Seine gesamte politische Karriere habe er der Partei und dem Land gewidmet. In der SVP sei letzthin aber etwas in Schieflage geraten, so Widmann.Auch sei es für ihn nicht möglich gewesen auf der Liste der SVP zu kandidieren. So habe er sich entschieden mit einer eigenen Liste anzutreten.Vielfach gehörten die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Widmann-Liste zur Gruppe jener Südtirolerinnen und Südtirolern, die „früher treue und unerschütterliche SVP-Wähler waren und die heute kein Sprachrohr mehr haben, kein Gehör mehr finden und still darunter leiden, dass in Südtirol immer mehr in Schieflage gerät und die Verantwortlichen nichts dagegen tun“, wie Widmann zur Vorstellung der Liste erklärte. Das trifft für die bisher bekannten Kandidaten zu.Laura Nogler Nicolussi war Direktorin der Südtirol Finance AG und ist Vize-Direktorin der Infranet AG. Sie war SVP-Gemeinderätin am Ritten.Marina Rubatscher Crazzolara, Gastwirtin in S. Ciascian/St. Kassian bzw. Rabland, war stellvertretende SVP-Frauenvorsitzende. Sie ist Präsidentin des Beirates zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen und war lange HGV-Gebietsobfrau des Gadertals.--------------------------------------