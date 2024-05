Lebenshilfe zu Problemen beim Behindertentransport: „Schlicht unvermeidbar“

Lebenshilfe: „Begleitdienst funktioniert“

„Transportlinien neu definiert“

Beim Behindertentransport seit Tagen Feuer am Dach: Seit Montag fährt der bisherige Anbieter nicht mehr und der neue war bis kurz vor der Umstellung noch nicht startklar. Auch der Begleitdienst, den die Lebenshilfe leistet, geriet in die Kritik.Wie berichtet, hatte bei der jüngsten Ausschreibung des Behindertentransportes die Trentiner Firma Alpin Bus das Rennen gemacht. Beim Übergang vom bisherigen an den neuen Konzessionär gab es Probleme. Die betroffenen 250 Eltern schwanken indessen zwischen Wut, Verzweiflung und Unverständnis.Nun reagiert die Lebenshilfe auf die Verärgerung. In einer Aussendung heißt es:„Nachdem in den Medien im Zusammenhang mit dem Übergang des Fahrdienstes auf den neuen Dienstleister Alpin Bus auch der von der Lebenshilfe geleistete Begleitdienst in die Schlagzeilen geraten ist, stellt die Lebenshilfe klar, dass der Begleitdienst ein funktionierender Dienst ist.“Die jüngsten Probleme bei der Beförderung von Schülern mit Beeinträchtigung seien „vielmehr systemischer Natur und im Zuge des Übergangs des Transportdienstes an den neuen Anbieter zum Teil schlicht unvermeidbar“.In der Aussendung schreibt die Lebenshilfe: „Da der neu beauftragte Dienstleister und somit neue Partner der Lebenshilfe die Transportlinien neu definierte, veränderten sich auch die Zusammensetzungen der Schüler in den Bussen. Dies wiederum hatte zur Folge, dass der Begleitdienst sein Personal auf weiten Strecken umorganisieren musste, was trotz der Kürze der Zeit in vielen Fällen auch schon gelang.“Die Lebenshilfe werde weiterhin alles daransetzen, mit dem neuen Partner eine konstruktive Zusammenarbeit zu pflegen, „mit dem Ziel, einen vollumfänglichen und effizienten gemeinsamen Transport- und Begleitdienst für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung zur Verfügung zu stellen.“