Meloni in Tunesien: Gespräche über Migration und Kooperation

Wie italienische Quellen vor dem Besuch erklärten, ist eines der zentralen Themen des Treffens die Zusammenarbeit im Bereich Migration . So soll ein Abkommen zur Unterstützung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien in Tunesien unterzeichnet werden. Außerdem wird ein Abkommen für eine Kreditlinie zugunsten kleiner und mittlerer tunesischer Unternehmen sowie eine Vereinbarung zwischen dem italienischen Ministerium für Universitäten und Forschung und seinem tunesischen Pendant unterzeichnet.Das im vergangenen September besiegelte Abkommen zwischen Italien und Tunesien zur Eingrenzung der illegalen Migration „funktioniert“, sagte Meloni kürzlich. Sie zeigte sich zufrieden „mit der Rolle, die Italien in den neuen Beziehungen zwischen Europa und dem südlichen Mittelmeerraum spielt“. Das Abkommen mit Tunesien sei ein „Vorbild“. Italien hat im September ein Abkommen über die Aufnahme von rund 4000 Arbeitskräften aus Tunesien unterzeichnet. Rom unterstützt Tunesien außerdem bei seinen Bemühungen, Schlepper zu stoppen und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen.