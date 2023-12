Messerattacke in Paris: Ein Toter und ein Verletzter

Wie am Samstagabend aus Polizeikreisen verlautete, wurde der mutmaßliche Attentäter festgenommen. Er soll bei der Tat „Allah Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben. Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf der Plattform X (früher Twitter), die Tat habe sich in Paris in der Nähe des Quai de Grenelle ereignet. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.

apa