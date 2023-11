Neuseeland: Neuer Premierminister Luxon tritt Amt an

„Wir müssen die Lebenshaltungskosten senken und die Inflation unter Kontrolle bringen, damit wir die Zinssätze senken und Lebensmittel erschwinglicher machen können“, sagte Luxon.Die Nationalpartei hatte am Freitag – 6 Wochen nach der Wahl – die Bildung einer 3-Parteien-Koalition mit der liberalen Partei ACT und der populistischen Partei New Zealand First bekanntgegeben. Bei der Parlamentswahl im Oktober war die seit 6 Jahren amtierende Mitte-Links-Regierung abgewählt worden. Labour-Chef Chris Hipkins, der im Jänner seine überraschend zurückgetretene Parteikollegin Jacinda Ardern als Regierungschef abgelöst hatte, räumte noch am Wahlabend seine Niederlage ein.Hipkins hatte wegen der zunehmend schlechten wirtschaftlichen Lage Neuseelands zuletzt stark unter Druck gestanden. Der frühere Luftfahrt-Manager Luxon hat als Sofortprogramm für seine ersten 100 Tage im Amt unter anderem ein Handy-Verbot an Schulen, ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle und die Streichung geplanter Steuererhöhungen auf Treibstoff angekündigt.