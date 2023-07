Nord-Stream-Untersuchung: Sprengstoffspuren auf Jacht gefunden

Foto: © APA

Spuren von Unterwassersprengstoff seien in Proben von einer Jacht gefunden worden, hei√üt es in Untersuchungsergebnissen aus Deutschland in einem gemeinsamen Bericht mit Schweden und D√§nemark an den Sicherheitsrat. Es bestehe der Verdacht, dass das fragliche Boot f√ľr den Transport des Sprengstoffs verwendet wurde.Nach Einsch√§tzung von Experten sei es m√∂glich, dass ausgebildete Taucher den Sprengstoff an den Gaspipelines angebracht haben. Die Doppelr√∂hren sind in einer Tiefe von rund 70 bis 80 Metern auf dem Meeresboden verlegt. Auch ‚Äědas verd√§chtige Chartern einer Segeljacht‚Äú, werde untersucht, da bei Anmietung ‚Äědie Identit√§t des tats√§chlichen Charterers verschleiert wurde‚Äú. Auch der genaue Kurs des Bootes sei Gegenstand der Ermittlungen.