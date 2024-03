Papst Franziskus feiert Palmsonntagsmesse

Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani

Foto: © APA/afp / ANDREAS SOLARO

Am Gr√ľndonnerstag: Messe im Frauengef√§ngnis

25.000 Gl√§ubige lie√üen ihre Olivenzweige segnen. Franziskus trug einen wei√üen Mantel, √ľber den er die rote Stola f√ľr die Segnungsliturgie gelegt hatte. Zur Begr√ľ√üung schwenkten die in Rom versammelten Pilger √Ėlzweige. Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem.Eine Prozession von etwa 100 Jugendlichen, Bisch√∂fen und Kardin√§len zog auf dem Petersplatz bis zum Altar vor dem Petersdom. Der Platz vor dem Petersdom ist mit Blumen geschm√ľckt. Schon in den Tagen vor der Feier wurden Tausende St√ľhle f√ľr die Besucher aufgestellt.W√§hrend der Messe verzichtete Franziskus wegen Heiserkeit auf das Halten der Predigt. Schon in den vergangenen Tagen hatte er wegen einer Bronchitis seine Texte nicht selber sprechen k√∂nnen, sie wurden von Mitarbeitern verlesen.Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt beginnen am Palmsonntag die ‚ÄěHeilige Woche‚Äú, den H√∂hepunkt des Kirchenjahres. Am Sonntag vor Ostern werden traditionell Palmzweige in der kirchlichen Prozession mitgetragen, mit Weihwasser gesegnet und in den H√§usern anschlie√üend hinter Kruzifixe gesteckt.Die Palmsonntagsliturgie erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem und bildet den Auftakt der Liturgie f√ľr die Karwoche.Wegen seiner Gesundheit ist noch offen, ob der 87-j√§hrige Franziskus am Kreuzweg am Kolosseum teilnehmen wird. Im Vorjahr entschied er sich, nicht an der Zeremonie teilzunehmen, weil das Wetter zu kalt war. F√ľr die kommende Woche ist milderes Wetter angek√ľndigt, und der Termin ist vorerst best√§tigt.Der Papst soll am Gr√ľndonnerstag eine Messe im Frauengef√§ngnis Rebibbia in Rom feiern. Die Messe am Gr√ľndonnerstag markiert den Beginn des √∂sterlichen Triduums, der drei Tage, an denen die Christen der Passion, des Todes und der Auferstehung Jesu gedenken.Dabei w√§scht der Papst laut Tradition Gef√§ngnisinsassinnen die F√ľ√üe. Die Fu√üwaschung geht auf eine Geste von Jesus Christus an seinen J√ľngern beim Letzten Abendmahl zur√ľck und ist ein Zeichen der Demut und Verbundenheit.