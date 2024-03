Papst verkündet Osterbotschaft

Die Messe ist der Höhepunkt der Osterfeiertage. Die Feierlichkeiten im Vatikan und überall in der Welt werden auch in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg überschattet.An der traditionellen Kreuzweg-Prozession in Rom am Karfreitag hatte der Papst auch in diesem Jahr nicht teilgenommen. Die kurzfristige Absage sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um die Gesundheit des 87-Jährigen „zu schützen“, hatte der Vatikan erklärt.