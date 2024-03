Parlament genehmigt 3 neue internationale Missionen

Italien ist federführend an der EU-Mission „Aspides“ beteiligt. Die Abgeordnetenkammer und der Senat in Rom stimmten auch der Beteiligung Italiens an der Mission „Euam Ukraine“ zu.Sie soll Kiew bei der Reform des zivilen Sicherheitssektors im Rahmen des EU-Beitritts unterstützen, insbesondere im Hinblick auf Reformen in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Justiz sowie Korruptionsbekämpfung.Gebilligt wurde außerdem einstimmig eine italienische Mission mit der Bezeichnung „Levante“, mit der sich die Regierung verpflichtet, diplomatische Maßnahmen zu ergreifen, um die Lieferung humanitärer Güter in den Gazastreifen über Seekorridore zu ermöglichen.