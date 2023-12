Pferderennplatz: Vorvertrag zum Tauschgeschäft unterschrieben

Der Vertrag sieht vor, dass die Gemeinde Meran nach Festlegung aller Schritte 60 Prozent des Eigentums an der Immobilie des Pferderennplatzes an das Land abtritt. Das Land seinerseits wird der Gemeinde Meran unentgeltlich Liegenschaften im geschätzten Gesamtwert von 29,45 Millionen Euro übertragen, darunter das ehemalige Böhler-Krankenhaus in Obermais, einen Teil des ehemaligen Gerichtsgebäudes und das Gebäude Maria Ward, letzteres mit der Auflage, es für soziale Zwecke zu nutzen.Der nächste formale Schritt ist die Unterzeichnung der Vereinbarung über die geplanten Arbeiten bis zum 31. März 2024, während der endgültige Tauschvertrag bis Mai 2024 ratifiziert werden muss. Bis zu diesem Zeitpunkt verpflichten sich die Stadt Meran und das Land einen gemeinsamen Verwaltungsausschuss einzusetzen. Dieser setzt sich aus je 2 Vertretern beider Institutionen zusammen und wird für die ordentliche und außerordentliche Verwaltung der Anlage zuständig sein. Für die Modernisierung des Meraner Pferderennplatzes sind Investitionen in Höhe von rund 21 Millionen Euro vorgesehen.