Pflegeeinstufung nun auch im Pustertal vor Ort möglich

Seit 1. August kann die Einstufung für das Pflegegeld in Bozen in den barrierefrei zugänglichen, zentralen Räumlichkeiten in der Alten Mendelstraße 33 in Anspruch genommen werden. Ab Mitte September ist dies auch in Bruneck in der Stegenerstraße 6 möglich. Auch hier gilt, dass die Hausärztin oder der Hausarzt des oder der Pflegebedürftigen festlegt, ob die Einstufung in den Räumlichkeiten des Dienstes oder bei Bedarf auch zu Hause erfolgen soll.Soziallandesrätin Waltraud Deeg hat vor Kurzem die Räumlichkeiten des Amtes für Pflegeeinstufung besichtigt. Dabei begleitet wurde sie von Amtsdirektor Alberto Zendrini und vom Präsidenten der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger. Beim Besuch in Bruneck tauschte sich die Landesrätin auch mit den Mitarbeiterinnen des Amtes für Pflegeeinstufung aus.„Wir waren uns darüber einig, dass eine qualitativ hochwertige Pflege, die mithilfe des Pflegegeldes verwirklicht werden kann, ein unabdingbarer Dienst ist für jene Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Um Wartezeiten weiter zu verkürzen, arbeiten wir konstant an Verbesserungen und Anpassungen“, hob Deeg im Anschluss an das Treffen hervor. Im Pustertal sind derzeit drei Einstufungsteams tätig.