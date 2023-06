Politiker aus aller Welt nehmen Abschied von Silvio Berlusconi

Antonio Tajani bei seinem Besuch in Washington mit Antony Blinken. - Foto: © ANSA / ALESSANDRO DI MEO

Putin, Orban, Netanjahu bedauern Tod von „Kämpfer“

Wladimir Putin und Silvio Berlusconi auf einem Bild aus dem Jahr 2003. - Foto: © ANSA / ansa/epa

Anteilnahme aus der EU und Großbritannien

Berlusconi sei „offensichtlich eine enorm wichtige Persönlichkeit im politischen und öffentlichen Leben Italiens“ gewesen, sagte Blinken am Montag bei einem Treffen mit seinem italienischen Kollegen Antonio Tajani in Washington. Er selbst habe nie die Gelegenheit gehabt, Berlusconi persönlich kennenzulernen oder mit ihm zu arbeiten.Tajani, der seinen USA-Besuch wegen Berlusconis Tod verkürzt, dankte Blinken für dessen Flexibilität, ihn früher zu treffen, damit er rasch nach Italien zurückkehren könne. „Ich betrachte dies als eine weitere Geste der Freundschaft gegenüber Italien“, sagte der italienische Außenminister.Mit Blick auf Berlusconi sagte Tajani: „Dass ich heute hier bin, ist für mich eine Möglichkeit, sein Andenken zu ehren, denn er betrachtete die Vereinigten Staaten als Italiens besten Freund.“Nach dem Tod von Silvio Berlusconi haben auch aus dem Ausland Mitleidsbekundungen Italien erreicht. Vor allem eher autoritäre und rechtskonservative Staats- und Regierungschefs äußerten am Montag persönlich ihr Bedauern über den Tod des 86-Jährigen.„Für mich war Silvio ein teurer Mensch, ein echter Freund“, schrieb etwa Kremlchef Wladimir Putin in einem Kondolenztelegramm. Er lobte den einstigen italienischen Ministerpräsidenten, mit dem er auch nach dem Angriff auf die Ukraine Kontakt hielt, für Weitsicht, ausgewogene Entscheidungen, Humor und Lebensfreude, wie er schrieb. Berlusconis Tod sei ein „unersetzbarer Verlust und ein tiefes Unglück“.„Der große Kämpfer ist gegangen!“, schrieb Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auf seiner Facebook-Seite. Der Rechtspopulist zählte zu den frühen Bewunderern Berlusconis, mit dem er persönlich befreundet war. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er sei „zutiefst betrübt“ und sprach Berlusconis Familie und dem italienischen Volk sein Beileid aus. „Silvio war ein großer Freund Israels und stand uns immer bei. Ruhe in Frieden, mein Freund.“Andere Kondolenzen fielen nüchterner aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, dass Berlusconi „Italien in einer Zeit des politischen Übergangs geführt und seitdem weitergemacht habe, sein geliebtes Land zu formen“.Ein Sprecher der britischen Regierung in London sagte: „Silvio Berlusconi hat über mehrere Jahrzehnte einen großen Einfluss auf die italienische Politik ausgeübt, und unsere Gedanken sind beim italienischen Volk und seiner Familie.“Der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Wolfgang Büchner, sagte in Berlin: „Wir sprechen dem italienischen Volk und der italienischen Regierung unsere Anteilnahme aus.“Martin Schulz, einst SPD-Kanzlerkandidat und davor Präsident des Europäischen Parlaments, sagte dem Portal t-online, dass jeder Tod traurig und bedauerlich sei. „Meine Meinung zur politischen Bilanz von Berlusconi und den damit verbundenen Gefahren ist ansonsten hinlänglich bekannt“, sagte er. Der Sozialdemokrat hatte den rechtskonservativen Italiener oft kritisiert. Zu einem Eklat kam es, als Berlusconi den Deutschen 2003 im Europaparlament scherzhaft als Besetzung für die Rolle eines KZ-Aufsehers in einem Film vorschlug.Spaniens stellvertretende Ministerpräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz sprach Berlusconis Familie ihr Beileid aus. Vor Journalisten in Luxemburg sagte die linke Politikerin: „Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass (...) das politische Projekt, das Herr Berlusconi über einen so langen Zeitraum vertreten hat, nicht mein Mitgefühl erregt.“