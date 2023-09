Politiker müssen Lösungen aufzeigen, nicht Influencer spielen

„ Es gibt eine Menge Probleme, die in den kommenden 5 Jahren zu lösen sind. Was bitteschön nützt es mir da, wenn ich weiß, dass wir Politiker im Land haben, die einen Traktor fahren können? Oder Politiker, die viele Dorffeste besuchen? ” — Arnold Sorg

Die einen prahlen etwa, dass sie einen Traktor fahren können. Andere wiederum machen Fotos von jeder Sitzung, auf der sie vertreten sind und wiederum andere machen unzählige Fotos von den Kirchtags- und Dorffesten, die sie den ganzen Sommer über besuchen.Die Strategie dahinter ist klar: Man will zeigen, dass man einer aus dem Volk ist. Dass man dazugehört zu den einfachen Bürgern und nicht so abgehoben ist, wie oftmals propagiert wird.Ist alles nachvollziehbar und verständlich. Doch ganz ehrlich, es gibt eine Menge Probleme, die in den kommenden 5 Jahren zu lösen sind: Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Südtirol immer weiter auseinander, die Rentner tun sich zunehmend schwer über die Runden zu kommen, die Gewalt in Südtirol nimmt zu, der Fachkräftemangel wird von Jahr für Jahr gravierender und Lösung ist bislang keine in Sicht. Und nicht zuletzt: Der Klimawandel, die wohl größte Herausforderung der kommenden Jahrzehnte.Was bitteschön nützt es mir da, wenn ich weiß, dass wir Politiker im Land haben, die einen Traktor fahren können? Oder Politiker, die viele Dorffeste besuchen? Ich kann auch einen Traktor fahren und besuche auch Dorffeste. Bin ich deshalb ein besserer Journalist? Wohl kaum.Ich will wissen, was die einzelnen Parteien und Kandidaten dafür zu tun gedenken, dass nicht noch mehr Südtiroler an die Armutsgrenze geraten. Ich will wissen, was getan wird, um den Rentnern – also jener Generation, die Südtirol zu dem gemacht hat, was es heute ist – einen guten Lebensabend zu ermöglichen. Ich will wissen, was gegen den Klimawandel unternommen wird. Denn millionenschwere Nachhaltigkeitstage veranstalten und gleichzeitig so viele Straßen bauen wie in den vergangenen Jahren, ist wohl kaum zielführend. Und ich will wissen, ob es künftig auch noch eine funktionierende Almwirtschaft geben wird, oder ob wir diese dem Wolf opfern. Kurzum: Ich will wissen, welche Lösung die Landtagskandidaten für all diese Probleme haben.Wenn sie mir diese präsentieren, dann fahre ich auch gerne eine Runde Traktor mit ihnen oder besuche mit ihnen ein Dorffest.