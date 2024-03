Polizeigewalt bei Protesten: Meloni kritisiert „Verleumdung“

Polizisten schlugen Schülern auf den Kopf

„Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass es bei 97 Prozent der Demonstrationen, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, keine Probleme mit der Polizei gab“, sagte Meloni gegenüber Vertretern der Polizeigewerkschaft bei einem Treffen im Regierungssitz Palazzo Chigi in Rom Das Treffen war nach dem harten Vorgehen der Polizei bei einer pro-palästinensischen Demo in Pisa Ende Februar einberufen worden.„Nur in 3 Prozent der Fälle gab es bei Demonstrationen Probleme, was ein Beweis für die ausgezeichnete Verwaltung der öffentlichen Ordnung und ihrer Fähigkeit ist, sensible Orte zu schützen. Das muss man unterstreichen, denn ich halte die systematische Verleumdungskampagne, der Sie ausgesetzt waren, für ungerecht“, sagte Meloni In Pisa mussten bei Zusammenstößen zwischen Bereitschaftspolizei und Demonstranten während einer nicht angemeldeten Demo 5 Personen, darunter 2 Minderjährige, notärztlich behandelt werden. Die Bilder einiger Polizisten, die Schülern wiederholt auf den Kopf schlugen, sorgten für Empörung. (STOL hat berichtet) Die Regierungschefin beklagte eine Zunahme der Straßendemos, besonders nach der Eskalation des Konflikts im Nahosten im Oktober, was zu einem größeren Engagement der Polizei geführt habe. Seit dem Eskalieren des Nahost-Konflikts habe es in Italien mehr als 1000 Demos gegeben. Italien hat im Gegensatz zu anderen Ländern keine Demonstrationen zugunsten Palästinas verboten, weil es für uns von grundlegender Bedeutung ist, das Recht auf freie politische Meinungsäußerung zu garantieren“, so Meloni