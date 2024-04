Regionalwahlen in Süditalien: Sieg von Mitte-Rechts-Kandidaten

Weitere Wahltests stehen bevor

Der seit 2019 amtierende Präsident der Region, Vito Bardi, der von einer Mitte-Rechts-Koalition aus Forza Italia, Melonis Partei „Fratelli d'Italia“ (FdI – Brüder Italiens) und Lega unterstützt wurde, schaffte die Wiederwahl mit 56 Prozent der Stimmen. Die Mitte-Links-Allianz schickte Piero Marrese ins Rennen, der sich mit 42 Prozent der Stimmen begnügen musste. Die Wahlbeteiligung in der süditalienischen Region lag bei 49,80 Prozent der Wahlberechtigten.Premierministerin Giorgia Meloni und Oppositionschefin Elly Schlein hatten in den vergangenen Tagen die kleine Region mit Blick auf das Tyrrhenische Meer besucht, um für ihre Kandidaten zu werben. Der seit Oktober 2022 als italienische Premierministerin amtierenden Meloni stehen weitere Wahltests bevor.Die Einwohner der norditalienischen Region Piemont sind am 8. und 9. Juni dazu aufgerufen, eine neue Regionalregierung zu wählen. Die Regionalwahl findet an denselben Tagen statt, an denen die EU- Wahlen in Italien geplant sind. In den letzten Monaten war es bereits zu Regionalwahlen auf Sardinien und in der Apennin-Region Abruzzen gekommen.