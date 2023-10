Reisewarnung für Grenzgebiete Israels

„Angesichts der weiteren Verschärfung der Lage in Israel hat das Außenministerium die Sicherheitsstufe für Israel von 4 “hohes Sicherheitsrisiko„ auf 5 “partielle Reisewarnung„ für die Gebiete rund um den Gazastreifen sowie entlang der israelischen Grenze zum Libanon und zu Syrien erhöht“, teilte das Ministerium am späten Samstagabend mit. Die Gebiete seien von den israelischen Behörden evakuiert worden und als militärisches Sperrgebiet zu betrachten.Das israelische Militär hat in Reaktion auf einen terroristischen Überfall der Hamas aus dem Gazastreifen auf israelisches Staatsgebiet eine Bodenoffensive im Gazastreifen angekündigt.Registrierungen unter: (https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/)